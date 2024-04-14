 كيربي: بايدن لا يعتقد أن رد إيران يتطلب التصعيد إلى حرب أوسع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كيربي: بايدن لا يعتقد أن رد إيران يتطلب التصعيد إلى حرب أوسع

وكالات
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 6:37 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 6:37 م

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتقد أن الرد الإيراني يتطلب التصعيد إلى حرب أوسع.

جاء ذلك في مقابلة لكيربي، مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية. واعتبر كيربي، أن "كيفية رد إسرائيل على إيران سيكون "أمراً متروكاً لهم، ونتفهمه ونحترمه بالطبع"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "الرئيس بايدن، كان واضحاً بأننا لا نسعى إلى التصعيد إلى حرب مع إيران، إلا أننا سنواصل دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها".

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

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