فيلم أسود ملون يحقق 317 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

حقق فيلم "أسود ملون"، أمس السبت، 317 ألف جنيه؛ ليحتل بذلك المركز الرابع بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر خلال عيد الفطر المبارك، وتصل إجمالي إيراداته مليون و538 ألف جنيه، هو من إخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عبد الفتاح عثمان.

ويشارك في بطولته كل من رنا رئيس، وبيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، وميس حمدان، وأحمد فتحي، ومنة عرفة، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعي، وطاهر أبو ليلة، كما يظهر فيه أيضا مغنى المهرجانات عصام صاصا.

والفيلم الذي كان يحمل اسم «المكلكعين»، قبل تغييره إلى «أسود ملون» كان من المقرر طرحه في عيد الحب الماضي وتم تأجيله إلى عيد الفطر.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ويتناول فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، خاصًة قصص الحب الحديثة، والظواهر التي تصاحبها، وعلاقة كل هذا بالحياة الحديثة التي نعيشها.

ويجسد بيومي فؤاد في الفيلم شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.