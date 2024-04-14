الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء أوروبيين بسبب مواقف دولهم من «رد الحرس الثوري على إسرائيل»

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنه تم إبلاغ سفراء الدول الأوروبية أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار ما سمته حق إيران في الدفاع عن النفس.

وأضافت أنه تم إبلاغ السفراء الأوروبيين بأن إيران ملتزمة بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأن طهران تتفادى دائما تشديد النزاع والتوتر عبر السبل المتاحة.

وعبرت عن استنكارها لما قالت إنها مواقف مزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق ورد طهران على الهجوم وهو رد وصفته بالمشروع.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، وذلك ردا منها على استهداف قنصليتها في دمشق.

وتُثار حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.



