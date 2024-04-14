استعدت محافظة الوادي الجديد، لبدء موسم توريد القمح المبكر، غدا الاثنين، في ظل قرار وزير التموين بفتح بعض نقاط التسلم لتوريد القمح المحلي مبكرا في 4 محافظات، من بينها صوامع شرق العوينات بالوادي الجديد.

وتواصل المحافظة حصاد محصول القمح للعام الجاري وذلك على مستوى المزارع التي تروى بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وكذلك أراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات، وغرب الموهوب، والفرافرة، وجميع مراكز المحافظة الإدارية الـ5 والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية وتزرع مساحات كبيرة من القمح.

وتضم المحافظة هذا الموسم نحو 450 ألف فدان قمح بزيادة حوالي 15 ألف فدان عن العام الماضي، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات الممزرعة بالقمح، حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.

وأوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم مرتفعة عن الموسم الماضي في ظل التوسعات السنوية في زراعة محصول القمح، الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجيات عالية للفدان نتيجة المتابعة المستمرة من القطاع الزراعي بجميع الإدارات الزراعية بالمدن والوحدات الزراعية بالقرى والتوسع هذا الموسم في الحقول الإرشادية وتوفير أجود انواع التقاوي التي تحقق إنتاجية مرتفعة بجانب دعم المزارعين في أسعار التقاوي، وطبقا للتقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح من جانب لجنة من إدارة الإرشاد الزراعي والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية، بجانب الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالمحافظة والتي تابعت محصول القمح في جميع المراحل من بداية التجهيز للزراعة حتى الحصاد.



وأشار المرسي، إلى التنسيق المستمر مع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين، وكذلك مساهمة الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظ والبنك الزراعي بتسلم محصول القمح من المزارعين، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى، وتسليم المحصول للصوامع وشركات المطاحن حسب التعليمات التي تحددها المحافظة بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين وتوفير المبالغ المالية لصرف المستحقات.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد تضم صوامع لحفظ الغلال بمنطقتي الخارجة وشرق العوينات بطاقة استيعابية تصل إلى 105 آلاف طن قمح.