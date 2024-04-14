محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التنموية والخدمية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تطويرها، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والمهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والشركات والمقاولون المنفذون لأعمال التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اليوم الأحد، مستجدات العمل في خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، بما يسهم في الارتقاء بكل الطرق والمحاور ورفع كفاءتها ويتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

واستمع المحافظ، لمعدلات ونسب سير العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطبقة الأخيرة من شارع الأمين، وسرعة الانتهاء من تطوير شارع ستالينجراد وشارع طرح البحر 2.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالطرق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات، لرفع كفاءة منظومة الطرق، وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف العمل والالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشوارع، نظرًا لأهمية الطرق الحيوية. كما "الغضبان"، مستجدات العمل في عدد من المصانع الجديدة، وعلى رأسها موقف العمل بالمجمع الصناعي الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادًا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، مع قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد استعدادًا لتشغيله وافتتاحه قريبًا.