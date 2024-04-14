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مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت أمام لوهافر

الشروق
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 12:41 م

أعلن أنطوان كومبواريه، المدير الفني لنانت تشكيل فريقه الذي يواجه نادي لوهافر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويواجه نانت فريق لوهافر في الواحدة ظهر اليوم الأحد، على ملعب أوشين، لحساب منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء تشكيل نانت لمباراة لوهافر على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفين أميان – جين كاستيليتو – نيكولاس بالوا – كيفين دوفرين

خط الوسط: محمد سيسوكو – بيدرو تشيفيريا – صامويل موتوسامي

خط الهجوم: فلوران موليه – مصطفى محمد – ماتيس أبلين.

ويحتل نادي نانت المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل لوهافر المركز الـ 14 بنفس الرصيد من النقاط.


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