 بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل.. تحركات في الكونجرس لدعم تل أبيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل.. تحركات في الكونجرس لدعم تل أبيب

آية صلاح
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 7:59 م

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