في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، أن المجلس سيجري تغييرا في جدول أعماله لبحث تشريع لدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة طهران.

جاء ذلك على خلفية الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، التي أطلقتها إيران؛ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وقال سكاليز في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه في ضوء هجوم إيران غير المبرر على إسرائيل، سينتقل مجلس النواب من جدوله التشريعي المعلن مسبقًا الأسبوع المقبل لينظر بدلاً من ذلك في التشريع الذي يدعم حليفتنا إسرائيل ويحمل إيران والفصائل الموالية لها المسئولية.

ولم يقدم البيان توضيحا بشأن ما إذا كان سكاليز يشير إلى مشروع قانون الإنفاق الإضافي بقيمة 95 مليار دولار والذي يشمل 14 مليار دولار لإسرائيل أو مشروع قانون مستقل لإسرائيل.

ويتضمن المبلغ الإضافي البالغ 95 مليار دولار، 60 مليار دولار لأوكرانيا، وأموالا لتايوان، ومساعدات إنسانية، أقرها مجلس الشيوخ في فبراير الماضي، لكن لم تُطرح بعد في مجلس النواب.

* دعم أمريكي لإسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

وشددت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون مجددا على دعم بايدن "الصارم" لأمن إسرائيل.

وأوضح "قلت له إن إسرائيل أبدت قدرة لافتة على الدفاع عن نفسها في وجه هجمات غير مسبوقة، وفي إحباطها موجهة رسالة واضحة إلى أعدائها بأنه لا يمكنهم جديا تهديد أمن إسرائيل".

وقال إن واشنطن أسهمت تقريبا في إسقاط كل" المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

*إدانات دولية

وأدانت دول غربية وأخرى حول العالم الضربات الإيرانية على إسرائيل، عبر الدرونز والصواريخ الباليستية. وحذرت تلك الدول من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، داعية إلى الهدوء وضبط النفس.

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "الاتحاد يدين بشدة هجوم إيران على إسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطر للأمن الإقليمي".

بدوره، ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الإيراني ووصفه بـ"المتهور"، مؤكدا أن بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل".

بدورها، أعربت الصين عن "قلقها العميق" من الهجوم إزاء التصعيد الراهن.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين "تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الراهن وتدعو كل الأطراف المعنيين إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس لتفادي تصعيد إضافي".

من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "بشدة التصعيد الخطر" المتمثل في الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعياً إلى "وقف فوري لهذه الأعمال العدائية".

وأضاف: "أحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحؤول دون أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل".

وفي سياق متصل، حذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني قد "يغرق منطقة بكاملها في الفوضى".

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.