مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث الرد على هجوم إيران

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بدأ مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث سبل الرد على هجوم انتقامي إيراني غير مسبوق، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة الـ7 العبرية: "بدأ النقاش في مجلس الحرب حول الهجوم الإيراني"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع سيبحث الرد على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل الليلة الماضية.

وفجر الأحد، اجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)، وأعقبه اجتماع لمجلس الحرب في مخبأ تحت الأرض بوزارة الدفاع في مدينة تل أبيب (وسط)، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفوض "الكابينت" كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بمجلس الحرب بيني جانتس لتحديد كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الانتقامي الإيراني، وفقا لوكالة الأناضول. وقال جانتس، في تصريح متلفز، إن بلاده "ستبني تحالفا دوليا، وستجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة وفي الوقت الذي تراه مناسبا".

وخلال الساعات الأخيرة الماضية، تصاعدت دعوات في حكومة اليمين الإسرائيلي إلى رد فوري على الهجوم الإيراني.