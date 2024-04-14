زيلينسكي يدعو الغرب للقيام بعمل أفضل في تنفيذ العقوبات لمنع الإرهاب الروسي في أوكرانيا



دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية، إلى القيام بعمل أفضل في تنفيذ العقوبات لمنع "الإرهاب" الروسي في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو اليوم الأحد إن كل صاروخ يضرب أوكرانيا يحتوي على مكونات تم الحصول عليها من شركات في دول أخرى وتم استيرادها عبر أراضي جيران روسيا.

ودعا زيلينسكي إلى وقف "التواطؤ مع الإرهاب، وقدرة الإرهابيين على البحث عن شركاء في جميع أنحاء العالم، وجميع أشكال الإرهاب الروسي نفسه".

وطالب زيلينسكي بمزيد من الدعم من الغرب في الدفاع ضد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، وأشار إلى الدفاع الناجح إلى حد كبير ضد الهجمات الإيرانية على إسرائيل ليلة السبت.

وذكر زيلينسكي: "العالم كله يرى ما هو الدفاع الحقيقي. إنه يرى أنه ممكن، ورأى العالم أيضا أن إسرائيل ليست وحدها في الدفاع عنها وأنها مدعومة من الحلفاء".

وتابع: "عندما تقول أوكرانيا إن حلفاءها يجب ألا يغضوا الطرف عن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، فهذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء جريء".

وقال: "لسوء الحظ، لا تزال المساعدة المقدمة لأوكرانيا محدودة، ولا يزال بإمكان الدولة الروسية الوصول إلى المكونات الحيوية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف أنه "كلما تأخرت المساعدة ، زادت ثقة الجيش الروسي. أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع أجزاء العالم الأخرى تستحق على قدم المساواة سلاما عادلا ودائما".