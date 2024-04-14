تجدد دوي صفارات الانذار في الجليل والجولان المحتل واعتراض صواريخ من لبنان

أفادت مرسل روسيا اليوم بدوي صفارات الإنذار في مناطق الجولان والجليل الأعلى وسهل الحولا، مصحوبة بإعتراضات لأجسام جوية تم إطلاقها من لبنان.



وقال إنه جرى إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجولان شمال إسرائيل.

وكان قد أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان فجر اليوم الأحد، أنه تم استهداف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه إيران بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ومساء يوم السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية على أهداف في عمق إسرائيل.