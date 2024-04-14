السفير الأوكراني في برلين يشيد بدعم ألمانيا للدفاع الجوي في بلاده

أعرب السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، عن تقديره للدعم الألماني للدفاع الجوي في بلاده.

وكتب الدبلوماسي الأوكراني على منصة "إكس" اليوم الأحد:" لو أظهر الشركاء القادرون على المساعدة في الدفاع الجوي، نفس قوة القيادة التي أظهرتها ألمانيا، لكنا حمينا سماءنا منذ فترة طويلة".

تأتي هذه التصريحات من ماكييف كرد فعل على إعلان الحكومة الألمانية عن توريد نظام دفاع جوي ثالث طراز باتريوت إلى أوكرانيا لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني في مواجهة الهجمات الروسية.

وأضاف ماكييف أن " أوكرانيا تشكر ألمانيا على دورها القيادي"، مشيرا إلى أن قرار برلين سيؤدي إلى إنقاذ حياة آلاف الأرواح البشرية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أدلى بتصريحات مشابهة في وقت سابق.

كانت ألمانيا وردت حتى الآن نظامين من هذا الطراز الأمريكي الصنع إلى أوكرانيا، ومن المنتظر أن تقدم ألمانيا النظام الثالث من مخزونات الجيش على أن يتم تسليمه إلى كييف دون إبطاء.

كان زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس أجريا اتصالا هاتفيا بهذا الخصوص أمس السبت.

يعد تعهد الحكومة الألمانية هو الأول من نوعه على الصعيد الدولي وذلك منذ أن أغلقت روسيا العديد من محطات الطاقة الأوكرانية في الأسابيع الماضي بعد شن غارات جوية مكثفة عليها الأمر الذي جعل الأوكرانيين يطالبون بشكل أكثر إلحاحا بإمدادهم بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.