ارتفاع صادرات الصين بنسبة 4ر12% خلال مارس وتراجع الواردات

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الاثنين ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 4ر12%خلال شهر مارس الماضي عن العام السابق حيث هرعت الشركات للتغلب على الزيادة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت الواردات بنسبة 3ر4%، بحسب ما افادت به إدارة الجمارك الصينية.

وقالت أن الصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 8ر5 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق في حين انخفضت الواردات بنسبة 7%.

يشار إلى أن فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 6ر27 مليار دولار في مارس الماضي مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5ر4 %. وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 6ر76 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام.