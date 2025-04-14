قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الوزارة تعمل على ميكنة عملية الإفراجات في الجمارك بشكل كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الوزارة تعمل على توحيد التسعير عبر المنافذ من خلال قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر.

وأوضح الكيلاني، أن هذه المنظومة قيد التجارب في الوقت الحالي، وسيتم تفعليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على حل كل المشكلات التي تواجه الإفراجات، لافتًا إلى أن الجهود التي يتم بذلها في الوقت الحالي تهدف إلى منع حدوث المشكلة من الأساس.

ونوّه بأنَّ هناك نظام الميكنة الذي يتم العمل عليه هو نظام مُتبع عالميًّا، مجدّدًا التأكيد على حرص الوزارة على حل مشكلات الجمارك من جذورها منعًا لتكرارها مستقبلًا.

وأكَّد أنَّ الإصلاحات الجمركية التي يتم اتخاذها تؤكد حرص الوزارة على حل المشكلات القائمة على الأرض، مشددًا على أن الإصلاح لا يتم بالمسكنات لكنه يتم بشكل جذري.