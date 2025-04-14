بديل زيزو يقترب من العودة للمشاركة مع الزمالك

بدأ أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في خوض تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر .

وخاض الجفالي تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، والتي تضمنت فقرة تأهيلية بجانب خوض تدريبات منفردة بالكرة في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، في ظل اصابته بتمزق في العضلة الخلفية

ويأمل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك في عودة الجفالي كونه سيمثل حلاً عملياً لأزمة الجناح الأيمن في ظل غياب أحمد مصطفى "زيزو" المنتظر رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.