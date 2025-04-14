دانييل نوبوا يتصدر نتائج جولة إعادة انتخابات الإكوادور الرئاسية

تصدر الرئيس الإكوادوري الحالي المحافظ دانييل نوبوا نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد بعد فرز 55% من الأصوات.

وأظهرت النتائج الصادرة عن المجلس الوطني للإنتخابات حصول نوبوا، المليونير الشاب، على 8ر56 % من الأصوات، بينما حصلت المحامية اليسارية لويزا جونزاليس على 2ر43% من الأصوات في انتخابات سعى فيها الناخبون إلى إيجاد حلول لعمليات الابتزاز والقتل والخطف وغيرها من الجرائم التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية بعد خروج البلاد من جائحة كورونا.



يشار إلى أن التصويت إلزامي في الإكوادور. وأفادت السلطات الانتخابية أن نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات يوم الأحد تجاوزت 80%.