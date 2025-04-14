رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الأسبوع الجاري قبل المحادثات بينها وبين أمريكا

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أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أنه سوف يتوجه إلى طهران الأسبوع الجاري قبل الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، من المتوقع أن يزور جروسي طهران يوم الأربعاء.

وكتب جروسي عبر منصة أكس اليوم الاثنين، "التواصل والتعاون المستمر مع الوكالة أمر ضروري في وقت نحتاج فيه بشدة لحلول دبلوماسية".

يشار إلى أن افتقار طهران للتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب رئيسي لزيادة التوترات المحيطة ببرنامج إيران النووي إلى جانب إنتاجها ليورانيوم مخصب لدرجة نقاء تقترب من مستوى صنع أسلحة نووية.

وتريد الحكومة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، بما في ذلك إسرائيل، منع إيران من تطوير أسلحتها النووية.

وبدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات في مسقط يوم السبت، بوساطة سلطنة عمان بشأن اتفاق نووي جديد محتمل.

ووصف الجانبان المشاورات التي استمرت أكثر من ساعتين بأنها محترمة وبناءة واتفقا على مواصلتها.

ومن المقرر إجراء الجولة المقبلة من المحادثات في روما يوم السبت القادم.