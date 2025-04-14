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صعدت مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما هدأت التوترات المتعلقة بالتجارة بشكل طفيف بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأجهزة الإلكترونية، مثل رقائق الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لن تخضع لنفس الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بعض المنتجات الأخرى.

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد صعود الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

ومع ذلك، فإن ضعف الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط يشيران إلى استمرار المخاوف بشأن مسار الحرب التجارية التي يقودها ترامب.

وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 9. 1 % ليصل إلى 20752.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.8% ليصل إلى 7235.36 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 6. 1% ليصل إلى 8091.14 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%.

وصعد مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.8% ليصل إلى 33982.36 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1% ليصل إلى 2455.89 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2.3% ليصل إلى 21397.20 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8% ليصل إلى 3262.81 نقطة بعدما أعلنت الحكومة ارتفاع صادرات الصين بنسبة 12.4% في مارس الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.3% ليصل إلى 7748.60 نقطة.

وتراجع مؤشر "تايكس" بنسبة 0.1% في تايوان، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات رقائق الكمبيوتر وغيرها من السلع عالية التقنية، بعدما قال ترامب إنه سيتم الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة على الرقائق "خلال الأسبوع المقبل".

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وصعد مؤشر ستاندارد آند بورز 500، بنسبة 1.8%، ليصل إلى 5363.36 نقطة، منهيا أسبوعا مضطربا وتاريخيا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 40212.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1. 2% ليصل إلى 16724.46 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 10 سنتات ليصل إلى 61.40 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 10 سنتات ليصل 64.66 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني؛ ليصل إلى 142.68 ين ياباني من 143.91 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1398 دولار من 1.1320 دولار.