صلاح سليمان: الزمالك لديه القدرة على الفوز بالدوري ولكن!

تحدث صلاح سليمان مدافع الزمالك السابق، عن مستوى الفريق الأبيض في الموسم الحالي، وإمكانية المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني – قبل حسم موقف النقاط المخصومة من رصيده عقب مباراة القمة – بينما يتصدر الترتيب بيراميدز وله 44 نقطة.

وقال صلاح سليمان، خلال تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" عبر إذاعة ميجا إف إم: "الزمالك دائما ما يكون في المنافسة، لكن الأجواء والظروف والضغوطات هي من صنعت ما يُعانيه الزمالك في الوقت الحالي."

وتابع نجم الزمالك السابق: "رغم وجود الصعوبات والأجواء، إلا أن الفريق مازال غنيًا بجمهوره ولاعبيه، ولديه فرصة مميزة ليُغلق على نفسه، ويعود للمنافسة."

واختتم سليمان: "الأمور الفنية ليست الأفضل في الزمالك والمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لا يجعلك تؤكد أن الفريق سيفوز بالدوري، لكن الزمالك لديه لاعبين مميزين على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر."