مباحثات فلسطينية أوروبية تتناول سبل دعم جهود خطة إعادة إعمار غزة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش انعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى، اليوم الاثنين، في لوكسمبورج، عددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأكد مصطفى أهمية الضغط الدولي والجاد لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، سواء من خلال وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، ووقف عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية وتهجير أبناء شعبنا منها وتدميرها.

وشدد على ضرورة تكثيف الضغط على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية نظرا للنقص الحاد في الدواء والغذاء، الذي يهدد باتساع رقعة الجوع وتفشي الأمراض.

وبحث مصطفى، خلال الاجتماعات، سبل دعم جهود خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تبنتها القمة العربية في القاهرة واجتماع منظمة التعاون الإسلامي، للبدء في تنفيذها فور وقف العدوان، مثمنًا الدعم الأوروبي الإغاثي والإنساني لأبناء القطاع.

كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سبل التحرك عبر التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

كما جرى بحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو المقبل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني كان قد عقد سلسلة اجتماعات مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج كزافييه بيتل، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية مالطا إيان بورج، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكام، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.