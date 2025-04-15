مشاورات عراقية سعودية للتحضير للاجتماع الخامس للجنة العليا السياسية والأمنية والعسكرية بينهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد مسؤولون عراقيون وسعوديون، اليوم الاثنين، جولة مشاورات سياسية للتحضير للاجتماع الخامس للجنة العليا السياسية والأمنية والعسكرية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن وفدا عراقيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية محمد حسين محمد بحر، عقد اليوم اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية سعود الساطي، للتحضير للاجتماع الخامس للجنة العليا السياسية والأمنية والعسكرية بين البلدين.

وذكر وكيل وزارة الخارجية العراقية أن "العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات وأن التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية والنمو الاقتصادي في العراق سيوفر فرصاً واعدة للاستثمار".

وأوضح أن مشروع "طريق التنمية مهم في دعم الاستقرار والازدهار الإقليمي، إلى جانب سبل التعاون في مجالات التعليم، والثقافة والتدريب والبحث العلمي والعراق حريص على تعزيز التعاون على مختلف المستويات".

وجدد موقف العراق في "دعم استقرار سوريا والتحذير من تصاعد خطر تنظيم داعش الإرهابي وموقف العراق الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

كما أشاد بـ" الدور الإيجابي للمملكة على الساحة الدولية، خاصة في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا والتأكيد على نهج العراق القائم على الحوار والتوازن، ودوره المحوري في المنطقة".

من جهته، ثمن وكيل وزارة الخارجية السعودية " التقدم الذي يشهده العراق، وأهمية استقرار العراق للمنطقة بأسرها وأن السعوية حريصة على توثيق العلاقات الثنائية مع العراق".

وبحسب البيان، تناول الجانبان أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وتكثيف التشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة وازدهارها، وفقا للبيان.