النائبة هالة أبو السعد تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل

طلب من نائبة للحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل من جشع التجار

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط لدى كثير من المواطنين لا سيما محدودي الدخل وأسرهم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي أدت إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار العديد من السلع الأساسية وخدمات النقل، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فتحت الباب أمام بعض التجار لاستغلال الوضع الراهن والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب.

وطالبت "أبو السعد"، في بيان لها اليوم الإثنين، الحكومة بتكثيف جهودها في الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة محاولات الجشع التي تمارس بحق المواطنين البسطاء، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل فوري وفعال لضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية، ومنع المضاربات التي تزيد من معاناة الشارع المصري.

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الزيادات، سواء من خلال توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة أو دعم الفئات الأكثر تضرراً بصورة مباشرة وعاجلة، بجانب تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.

وأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة يعد مسئولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة لحماية النسيج المجتمعي وضماناً لحق كل مواطن في حياة كريمة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مزيداً من التضامن والوعي والمسئولية.