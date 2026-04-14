إسرائيل تعتقل 70 عاملا فلسطينيا على حاجز عسكري بالضفة

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، 70 عاملا فلسطينيا على أحد الحواجز قرب مدينة قلقلية شمالي الضفة الغربية، أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عملهم في إسرائيل.

وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في بيان، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 70 عاملا فلسطينيا خلال محاولتهم العبور من أحد الحواجز العسكرية ونكلت بهم بـ"وحشية كبيرة".

وأضاف أن نحو نصف العمال نقلوا إلى المستشفيات إثر إصابتهم بكدمات ورضوض، مشيرا إلى أن هذه الحادثة "تكشف حجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها العمال".

وأوضح أن الحادثة تعكس واقع البطالة المتصاعد، "حيث تبلغ نسبتها نحو 40% من القوى العاملة، بما يعادل قرابة 550 ألف عاطل عن العمل".

وأشار إلى أن الحاجة لتأمين لقمة العيش "تدفع العمال إلى المخاطرة ومحاولة الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948 (إسرائيل)".

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل أو البحث عن مناطق مفتوحة لم يصلها الجدار، رغم ما يحف هذه المغامرة من مخاطر.

وأكد سعد أن "البدائل المتاحة أمام العمال محدودة جدًا، وفي كثير من الأحيان معدومة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مخاطر الاعتقال والإذلال والغرامات، واستغلال السماسرة".

وطالب الاتحادات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية بفتح تحقيق في ظروف معاملة العمال الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود توثيق لهذه الانتهاكات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الإسرائيلية اعتقال نحو 70 عاملا فلسطينا داخل حاوية لنقل النفايات أثناء محاولتها الدخول إلى إسرائيل عند أحد الحواجز، وتعرضهم للضرب على يد الجنود.

وأثار الفيديو استهجانا واسعا في الشارع الفلسطيني، حيث نددت أوساط شعبية بالمشاهد ووصفتها بالقاسية وغير اللائقة، وتعكس حجم الضائقة الاقتصادية التي يعيشها السكان في الضفة الغربية.