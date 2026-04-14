فانس: أمريكا ستعمل بصورة جيدة للغاية مع رئيس الوزراء المجري المقبل

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنه لا يشعر بالندم إزاء تأييد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي خسر في الانتخابات، مضيفا أنه سيتعاون بصورة جيدة مع رئيس الوزراء المقبل.

وأوضح فانس لشبكة فوكس نيوز أمس الاثنين، أنه "حزين" لخسارة أوربان.

وفي نفس الوقت، قال "إنني متأكد أننا سنعمل بصورة جيدة مع رئيس وزراء المجرالجديد".

وكان فانس قد توجه إلى بودابست قبل الانتخابات البرلمانية أمس الأول الأحد لتعزيز الدعم للسياسي الشعبوي اليميني، الذي يتولى السلطة منذ 16 عاما.

مع ذلك، فاز بيتر ماجيار، الذي ينتمى لحزب تيسا يمين الوسط، الحليف السابق لأوربا، بأغلبية واضحة.