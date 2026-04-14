كوريا الجنوبية ترسل مبعوثين للجزائر وليبيا لتأمين سلاسل توريد بديلة في ظل أزمة الشرق الأوسط

كشف وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، اليوم الثلاثاء، عن قيام الوزارة بإرسال مبعوثين إلى كل من الجزائر وليبيا، وتعتزم إيفاد مبعوث ثالث إلى جمهورية الكونغو، وذلك بهدف استكشاف مسارات توريد جديدة في خضم الأزمة الراهنة بالشرق الأوسط، حسبما أفادت صحيفة "ذا كوريا تايمز".

وجاءت تصريحات تشو خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عقب دعوة الرئيس لي جاي ميونج الحكومة إلى البحث عن بدائل لسلاسل الإمداد، في ظل استمرار الحرب الأمريكية على إيران التي تسببت في شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، وتعطيل حركة السفن في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، يقوم بارك جونج هان، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، بزيارة كل من الجزائر وليبيا هذا الأسبوع لبحث آفاق التعاون في مجال سلاسل التوريد البديلة.

كما أعلنت الوزارة عن تكليف الدبلوماسي المخضرم والسفير السابق لدى الجزائر، جونج هاي أونج، بمهمة مبعوث خاص إلى جمهورية الكونغو.

وفي سياق متصل، تم إرسال كانج هون سيك، رئيس ديوان الرئاسة الكورية، في مهمة كمبعوث خاص إلى منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أشار تشو إلى أن المبعوث الخاص إلى إيران، تشونج بيونج ها، لا يزال على اتصال مع كبار المسئولين الإيرانيين في طهران، لمتابعة التطورات الإقليمية، والتأكد من سلامة المواطنين والسفن والطواقم الكورية، وضمان حرية عبور السفن.