انطلق في مدينة سرت وسط ليبيا، الثلاثاء، التمرين العسكري السنوي "فلينتلوك 2026"، بقيادة القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، ومشاركة طرفي النزاع شرقا وغربا.

وقال نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر في بيان: "باشرت الوحدات العسكرية للقوات المشتركة الليبية، وأفريكوم، والقوات الإيطالية، وباقي القوات المشاركة في التمرين العسكري السنوي، تنفيذ التدريبات في مدينة سرت".

وأشار حفتر إلى أن التمرين الذي لم يحدد مدته، ينفذ "وفق أعلى معايير الانضباط والتنسيق العسكري ضمن المحور الافتتاحي الذي تستضيفه ليبيا لأول مرة".

وأشاد بـ"جهود شباب ليبيا المشاركين في التمرين، الذين يؤدون مهامهم باحترافية عالية، وقدراتهم شهدت تطورا ملحوظًا خلال السنوات الماضية".

حفتر شدد على أن التمرين يؤكد مكانة ليبيا "كشريك موثوق في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعكس مستوى التعاون مع الولايات المتحدة ودول عربية وإفريقية وأوروبية".

و"فلينتلوك" تمرين عسكري سنوي تقوده أفريكوم منذ عام 2005، ويهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة للدول المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وهو أكبر تمرين يُجرى في القارة الإفريقية، ويركز على بناء الشراكات مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

والخميس، أعلنت قوات شرق ليبيا تحرك وحدات القوات الخاصة (الصاعقة) من مدينة بنغازي (شرق) إلى مدينة سرت للمشاركة في التمرين، بينما أعلنت حكومة الوحدة في طرابلس في بيان في 2 أبريل الجاري، أن وحدات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التابعة لها اتجهت إلى المدينة ذاتها للمشاركة في التمرين.

وفي 3 ديسمبر 2025، أكد قائد "أفريكوم" داجفين أندرسون، في بيان، أن "القيادات العسكرية من شرق ليبيا وغربها ستعمل سويا للتحضير للتمرين، ما يدعم جهود تكامل المؤسسات العسكرية الليبية".

وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي وعسكري تشهده البلاد، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).