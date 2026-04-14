استشهد فتى فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، ما رفع حصيلة ضحايا اليوم إلى 5 شهداء بينهم طفل.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، باستشهاد الفتى آدم حلاوة (14 عاما)، برصاص إسرائيلي في الرأس، وذلك في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيرانه على مخيم حلاوة الذي يؤوي نازحين، في منطقة جباليا البلد خارج نطاق سيطرته وانتشاره وفق الاتفاق.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة شرطة شرقي مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية للأناضول.

وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا بشكل مباشر نحو مركبة تتبع لمركز شرطة حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، أثناء سيرها في شارع النفق شرقي المدينة.

وأوضح الشهود أن الغارة أدت إلى استشهاد من كانوا بداخل السيارة التي اشتعلت فيها النيران، وإصابة عدد من المارة.

وصباحا، أُصيب فلسطيني، برصاص إسرائيلي في مخيم جباليا شمالي في منطقة تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش، وفق مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ ومنشآت داخل نطاق انتشاره شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وفقا للشهود.

وأشار الشهود إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرارا المناطق الشرقية لمدينة غزة خاصة في حيي التفاح والشجاعية، تزامنا مع إطلاق نار من الطائرات المروحية.

وجنوبي القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مرارا جنوب شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار من الطائرات المروحية، فيما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيرانها كذلك تجاه ساحل مدينتي خان يونس ورفح، وفقا للشهود.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد قال في بيان الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق للاتفاق، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 757 فلسطينيا وإصابة 2111 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة الثلاثاء.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.