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السولية: طارق حامد الأفضل خارج الأهلي

شريف أبوحمد
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 2:10 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 2:10 ص

أشاد عمرو السولية نجم الأهلي، بامكانيات طارق حامد نجم وسط الزمالك، مشيرا إلى أنه يستحق مكانته في المنتخب، وأنه أفضل لاعب وسط خارج القلعة الحمراء.

وقال طارق حامد في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«طارق يستحق مكانته في المنتخب، وحينما انضممت لمعكسر المنتخب وجدت أنه لاعب ذو خلق عالية، وهو مجتهد للغاية».

وأضاف:«لسنا أصدقاء مقربين، ولكن نتواصل، وأرى أنه لاعب مؤثر في المنتخب وفي الزمالك، والجهد الذي يبذله داخل الملعب سواء مع المنتخب أو مع الزمالك واضح أمام الجماهير».

وأتم نجم وسط الإسماعيلي السابق:«طارق هو أفضل لاعب وسط خارج الأهلي، ولا غنى عنه في المنتخب أو الزمالك».


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