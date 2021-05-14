 أمريكا: أكثر من 155 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أمريكا: أكثر من 155 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 10:43 م
ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن أكثر من 155 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن هذا العدد يشمل حوالي 2.4 مليون طفل دون سن 18 عاماً.

وقالت الشبكة الأمريكية إن 268 مليونا و438 ألفا و666 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن حوالي 47% من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، وأن ما يقرب من 36% من سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بالكامل.

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