الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات القتل الوحشية المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 في غزة، وفي الضفة الغربية 7 شهداء حتى هذه اللحظة.



وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة- الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة من هذا التصعيد الخطير واستمرار هذه الممارسات الإجرامية وسفك دماء أبناء الشعب الفلسطيني, مطالبةً الإدارة الامريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي كي لاتخرج الأمور عن السيطرة.



وأشادت الرئاسة، بصمود وصبر الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في القدس وفي قطاع غزة الذي يتعرض منذ عدة أيام إلى هجمة شرسة أدت إلى قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج السكنية، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف فوراً، والذي لا يمكن السكوت عليه.



وطالبت بسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة.. كم دعت مجلس الأمن الدولي، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات؛ حفاظاً على الأمن والسلم وفق أحكام القانون الدولي.