قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنه فخور بوصوله للمباراة رقم 200 بقميص الريدز، مشيرا إلى أن فريقه سيخوض المواجهات المتبقية في الدوري وكأنها نهائيات.

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين، ووقع صلاح على هدف الريدز الأخير باللقاء الذي أقيم مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد في الجولة المؤجلة من الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي.

وخاص صلاح مباراته رقم 200 بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، ووصل للهدف 21 له هذا الموسم بالدوري ليكون بصدارة ترتيب الهدافين متساويا مع هاري كين مهاجم توتنهام.

وأجاب صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي إن سبورتس"، بعدما سئل.. هل كنت مستعجبا من حماس يونايتد في المباراة؟ :«لا لم أتعجب هم قاموا بإراحة معظم لاعبيهم من أجل أن يخوضوا مباراتنا وينتصرون بها ويبعدوننا عن دوري الأبطال».

وأضاف:«هذا الأمر كان حافزا لنا كي ندخل المباراة من أجل الفوز وهذا ما حققناه».

وعن التسجيل في مرمى يونايتد:«كان عندي شعور إنه يوجد نحس بعض الشئ ولكنه اتفك، وأهم شئ إننا كسبنا».

وردا على مدى تخوفه من تأجيل المواجهة أمام يونايتد مرة أخرى:«لا أعرف بكل صراحة لم أكن متابعا بالأحداث التي سبقت المباراة، وكنت أجهز نفسي إني سأخوض المباراة ولكن في تأجيلها كنت سأتمنى أن نحصل على نقاط اللقاء دون أن نلعب».

وحول مشاركته لـ200 مباراة بقميص ليفربول قال:«أنا فخور بهذا الأمر، ألعب في ناد أحبه وأحرزت خلال الـ 200 مباراة عددا جيدا من الأهداف وتوجت ببطولات مع النادي وبالتأكيد أنا فخور وسعيد بذلك وعملت على الوصول لهذا الرقم».

وأتم:«المشاركة في دوري الأبطال مازالت بإيدينا ويتبقى لنا 3 مباريات نهائيات وأتمنى أن نفوز بهم، وأن لا نحتاج لناد يخدمنا».

ووجه رسالة بمناسبة عيد الفطر في نهاية حديثه قائلا:«كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة على الأمة الإسلامية كلها».