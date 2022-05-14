عقيلة صالح يعلن تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي



أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.



وأوضح صالح في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية مساء اليوم السبت، أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام.



والخميس الماضي، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "وقع تحت ضغوط كبيرة، وتم تحويل أكثر من 6ر2 مليار دولار من إيرادات النفط".



وأضاف نورلاند، في مقابلة تلفزيوينة: "كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة آلية توزيع الإيرادات النفطية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب".



وتجدد واشنطن دومًا "التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل الذي يعود بالنفع على الشعب الليبي".