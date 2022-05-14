الرئيس الجزائري يزور تركيا غدا

يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، زيارة دولة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: "بدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا الأحد، في زيارة دولة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام".

وأضاف البيان أن تبون سيجري محادثات مع أردوغان تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.