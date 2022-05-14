تونس: الجيش ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا

أعلن جيش البحر التونسي، اليوم السبت، إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الجيش إن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط "38 من مصر و32 من بنغلادش و10 من السودان وواحد من المغرب".

وعثر على القارب اثر تعثره على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس، وغادر المركب ليل 13 إلى 14 مايو من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، بحسب إفادات المهاجرين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

بين 22 و30 أبريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

يصل مئات المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.