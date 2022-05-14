على أنغام فرقه قنا القومية للفنون الشعبية، افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الفنية لجدارية «التراث الريفي الأصيل»، بجوار مستشفى قنا العام بوسط المدينة، بطول 60 مترًا، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ قنا إن جدارية قنا الجديدة تعد قطع فنية فريدة تجسد ذكريات عن الطقوس الشعبية، وعادات أهل الصعيد، كونها تحوي العديد من القصص المصبوغة بروح الحكي الذي يصف بدقة العديد من المواقف اليومية والإنسانية الفريدة للمنزل الريفي القديم في محافظة قنا بشكله الكامل.

وأضاف الداودي بأن الجدارية الجديدة صورت الحياة الريفية القديمة لمحافظة قنا وكأنك عبرت عبر آلة زمن، تعيدك إلى كيف كان يعيش الأجداد، وملامح منازلهم القديمة بكل تفاصيلها البدائية، مؤكدا أنها لاقت إقبالا كبيرا من الأسر والأهالي؛ لالتقاط الصور التذكاري وتعريف الأطفال والشباب بطقوس الحياه اليومية في قرى الريف القديم كتراث متناقل جيلاً بعد جيل، في محاولة لربط الأجيال الحاضرة بماضيها، انطلاقاً من أهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات وأحد الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها في أعماق الماضي.

وأشار الداودى إلي أن الجدارية تم تنفيذها بأيدى قنائية خالصة عبر فناني محافظة قنا من خلال منحوتات فنية بسيطة عن الحياة الريفية الأصيلة التي تمثلت في الفرن البلدي المصنوع من الطين، بأدواتها مثل المطرحة التي تستخدم لوضع الخبز داخل الفرن و”المقارص” وهي الألواح التي تحمل الخبز، فضلا عن بعض الأدوات الأخرى، مثل المغرفة والقسط، والقرمة والمفراك، الكلوب للإضاءة، الرحاية التى تطحن القمح، والزير، والبلاص وغيرها من الأدوات البدائية التي كانت تستخدم في الماضي داخل المنزل الريفي بمحافظة قنا.