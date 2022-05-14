فنلندا مهددة بالظلام بسبب موسكو

تهدد الحرب الروسية الأوكرانية فنلندا بالظلام، حيث توقف موسكو إمدادها بالكهرباء لعدم تسديد المستحقات.

وفنلندا هي أسعد بلد في العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2022.

وتنوي روسيا تعليق تزويد فنلندا بالكهرباء نهاية الأسبوع الحالي، وفقا لما أعلنته شركة إمداد، الجمعة، وذلك في الوقت الذي قلّلت فيه شركة الكهرباء الفنلندية من أثر الإجراء.

ويتزامن الإجراء الروسي مع تصاعد التوتر بالمنطقة، على خلفية مسعى هلسنكي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.

ولم تتسلم راو نورديك المتفرعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو ومقرها هلسنكي، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من مايو، على ما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا.

وقالت إن "هذا الوضع استثنائي ويحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما"، مضيفة "أننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 مايو".

وقال مسؤول العمليات في الشركة تيمو كوكونين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية : "كنا مستعدين لذلك ولن يكون صعبا.. يمكننا التعامل مع الأمر بزيادة قليلة في الواردات من السويد والنرويج".

وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها، الخميس، أنهما يؤيدان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "بدون تأخير"، موضحين أن قرار الدولة الاسكندنافية سيبلّغ للحلف الأحد.

ورد الكرملين قائلا: إن انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي سيكون "بالتأكيد" تهديدا لروسيا، واعتبرت الخارجية الروسية أن روسيا "ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات عسكرية تقنية بالمثل وغيرها من الإجراءات لإنهاء التهديدات لأمنها القومي" في حال انضمام فنلندا.

وشركة راو نورديك هي المورّد الرئيسي للكهرباء من روسيا إلى أسواق الدول الاسكندنافية، وتنشط في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.