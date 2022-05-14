روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا، مساء اليوم السبت، عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، بحسب مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية.

وكانت شركة راو نورديك الروسية، التي توصل الكهرباء إلى فنلندا، أعلنت أمس الجمعة أنها ستوقف تزويد الكهرباء منتصف الليل، مشيرة إلى تأخير في المدفوعات، في وقت تستعد فنلندا لتقديم ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي "ناتو"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن مسؤول العمليات في شركة فينجريد المشغلة لشبكة الكهرباء الفنلندية تيمو كوكونين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الصادرات الروسية إلى فنلندا "عند الصفر حالياً، وهذا قائم منذ منتصف الليل مثلما أُعلن سابقا".

وإمدادات الكهرباء مستقرة في فنلندا بفضل إمدادات من السويد، حسب ما تظهر خارطة فينجريد التي أعلنت الجمعة أن بإمكانها الاستغناء "بدون صعوبة" عن الكهرباء الروسية.

وكانت فنلندا تستورد حتى الآن حوالى 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا المجاورة.

وبررت "راو نورديك"، فرع شركة "إنتراو" الروسية في هلسنكي، الجمعة قرار قطع الكهرباء عن فنلندا بأنها لم تتلق أي مدفوعات منذ 6 مايو الجاري.

ولم توضح الشركة ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وجاء الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي التي أعلنت رغبتها في الانضمام "بدون إبطاء" إلى الحلف الأطلسي، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعلن فنلندا ترشيحها غدا الأحد خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين.