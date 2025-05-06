غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان

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شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مساء اليوم الإثنين استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية كما استهدف الطيران المروحي والمسير الإسرائيلي بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنطقة الجردية عند الحدود اللبنانية - السورية الفاصلة بين محلة الشعرة والداخل السوري، لجهة سلسلة جبال لبنان الشرقية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنت مروحيات إسرائيلية مساء اليوم ثلاث غارات استهدفت بلدة طير حرفا في جنوب لنان. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية غرف جاهزة في وسط البلدة.

وشهدت قرى القطاع الغربي في جنوب لبنان إطلاق قنابل مضيئة إسرائيلية وتحليقاً مكثفاً للطيران المروحي الإسرائيلي، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان الطيران الإسرائيلي شن مساء اليوم غارة استهدفت محلة الشعرة، المتاخمة لبلدة جنتا البقاعية، في جرود السلسلة الشرقية عند الحدود اللبنانية السورية".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية " قد استهدفت بعد ظهر اليوم بثلاث غارات متتالية منطقة مفتوحة عند أطراف المحافر - المطيط في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



