بريطانيا تسجل 6587 إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة

سجلت بريطانيا ستة آلاف و587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و151 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و361 ألفا و204، والوفيات إلى 177 ألفا و903.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 144 مليونا و32 ألفا و634 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.