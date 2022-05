«سكاى أبوظبى» تنتهى من بيع كامل وحدات «Residence Eight» فى أقل من عام

عبدالرحمن عجمى: ندرس فرصا استثمارية جديدة بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية»

مصطفى صلاح: نخطط لإطلاق فرع فى مصر لشركة «جولدن دايموند» المتخصصة فى الإدارة والتشغيل

انتهت شركة «سكاى أبوظبى» للتطوير العقارى من بيع كامل وحدات مشروع Residence Eight البالغ عددها 1000 وحدة فى أقل من عام، بقيمة تعاقدية بلغت 1.95 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع للحجز.

ويقع مشروع Residence Eight على مساحة 25 فدانا بإجمالى استثمارات يبلغ 4 مليارات جنيه، بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية، وقد تم تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنيةو 20% كوحدات تجارية، وتتنوع مساحات وحدات المشروع البالغ عددها نحو ألف وحدة سكنية، بين 80 إلى 360 مترا مربعا ما بين شقق ووحدات «دوبلكس» فاخرة، وتوفر الشركة خطط سداد تصل إلى 10 سنوات، تيسيرا على الراغبين فى حجز وحدات المشروع.

وقال المهندس عبدالرحمن عجمى الرئيس التنفيذى لمجموعة «دايموند» وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة تدرس أكثر من فرصة استثمارية بالشراكة مع الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء فى شرق القاهرة أو غربها أو الحصول على أراضٍ فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو الساحل الشمالى سواء بالشراء أو الشراكة، سعيا لتعظيم استثماراتنا فى السوق العقارية، ولفت إلى أن الشركة تسعى لضخ 15 مليار جنيه إجمالى استثمارات فى السوق المصرية حتى نهاية 2022.

أضاف «عجمى» أن مشروع Residence Eight استطاع اجتذاب عدد كبير من المشترين من خارج مصر، حيث حققت الشركة معدلات بيعية تزيد على 50% من إجمالى المبيعات من مصريين عاملين بالخارج وإماراتيين وسعوديين وعدد من الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن الشركة تسعى لزيادة هذه النسبة خلال المراحل المقبلة، مع الاتجاه المتزايد إلى تصدير العقارات وفقا للمخطط الاستراتيجى القومى حتى عام 2052.

من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى إنه يتم حاليا دراسة تأسيس فرع محلى لشركة «جولدن دايموند» التابعة للمجموعة ــ ومقرها أبوظبى ــ وهى الشركة المتخصصة فى الإدارة والتشغيل بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاما فى هذا المجال، نفذت خلالها عدد من المشروعات الكبرى فى المنطقة. ومن المقرر أن يتولى فرع الشركة فى مصر إدارة مشروع Residence Eight السكنى ومشروع Capital Avenue التجارى لتقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للعملاء؛ إذ تتولى الشركة إدارة جميع المشروعات السكنية والتجارية للشركة فى مصر. وتشمل قائمة الخدمات التى سيتم تقديمها من خلال هذه الشركة إدارة الأصول، وخدمات الصيانة، وغيرها.