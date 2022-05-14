السعودية تتطلع للعمل مع محمد بن زايد لتعزيز العلاقات مع دول الخليج والأمتين الإسلامية والعربية

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تطلعه إلى استمرار العمل مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، لتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت "أن الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد".



وقال الملك سلمان في رسالته، وفقا لـ"واس" :"يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لسموكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان، وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمهما الله".



وأضاف الملك سلمان "نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية"، متمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".



كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.