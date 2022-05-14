تجديد حبس سيدة وزوجها بتهمة قتل ميكانيكي في كرداسة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سيدة وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل ميكانيكى والتمثيل بجثته داخل شقته فى كرداسة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت على علاقة بالمجني عليه، وقررت قطع علاقتها به بعد زواجها، إلا أن القتيل رفض فاستعانت بزوجها لقتله.

كما تبين أن المجني عليه تم صعقه بالكهرباء، بتوصيل سلك لجسده وإنهاء حياته، ثم تم إصابته بمنطقة حساسة بجسده، وقطع جزء من الجسد

وأوضحت التحقيقات، أن أشقاء المجني عليه اكتشفوا غيابه، وانقطاع الاتصال به فتوجهوا لشقته التى يقيم بها بمفرده، لكونه غير متزوج، وعثروا على جثته يرتدى ملابس داخلية، داخل غرفة نومه، وبه عدة إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل الشقة محل سكنه بدائرة مركز شرطة كرداسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ميكانيكي به آثار خنق ومقطوع جزء حساس من جسده، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه غير متزوج ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لسرعة كشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكبي الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.