يشهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون اليوم وغدًا، العرض المسرحي "الجريمة والعقاب"، عن رواية "دوستويفسكي" من إعداد مارلين كامبل وكيرت كولومبوس، وإخراج عماد علواني، ويرفع الستار في الثامنة والنصف مساءً.

والعرض يدور حول فكرة الاغتراب في عالم أصبح يحكمه المادة والفوارق الطبقية، ويطرح العرض سؤالًا هامًا، هل يمكن التضحية بحياة فرد واحد أو عشرة أو مئة في مقابل حياة الآلاف؟.

ويشارك في تجسيد أدوار مسرحية "الجريمة والعقاب" عبدالله سعد، ونغم صالح، وكريم أدريانو، وأشعار محمود البنا، وموسيقى أحمد نبيل، وديكور هشام عادل، وأزياء رحمة عمر، وماكياج روان علاء، واكسسوارات سهيلة الهواري، وإضاءة وليد درويش، ودراما حركية: مناضل عنتر، ومن تأليف دوستويفيسكي، وإعداد مارلين كامبل، وكيرت كولومبوس، وإخراج عماد علواني.