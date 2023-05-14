ديلي ميل: الملك تشارلز يخطط لزيارة كينيا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يخطط للشروع في "زيارة عاطفية" إلى كينيا في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت الصحيفة، أنه في جهود واضحة لجعل الكومنولث في صميم حكمه، من المتوقع أن يذهب إلى شرق أفريقيا حتى قبل أن يعيد ترتيب زيارة فرنسا التي تأجلت في مارس الماضي بسبب مخاوف أمنية على خلفية الاحتجاجات الفرنسية ضد قانون رفع سن التقاعد.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه من المؤكد أن تستحضر الزيارة ذكريات والدته الملكة إليزابيث، إذ أن والدها الملك جورج السادس توفي في فبراير عام 1952، حينما كانت تقوم بزيارة لكينيا.

وقال مصدر مطلع: "ستكون لحظة مؤثرة. حتما ستكون تذكيرا بوالدته الشابة في بداية حكمها. والآن، هو في بدايته، لكنه يتمتع بأفضلية الخبرة كذلك. ستكون كذلك مؤشرا هاما لحكمه الذي سيؤكد على مدى الأهمية التي ينظر بها إلى الكومنولث".

وتابع المصدر: "يريد الملك جمع الناس معا. يعلم أن العلاقة ستتغير بين العائلة الملكية ودول الكومنولث الأخرى، لكنه حريص على الاحتفاظ بالقيم المشتركة وحمايتها".

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت تأجيل أول زيارة رسمية للملك في ظل أعمال شغب واسعة النطاق ردا على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.

وفي النهاية، تمكن الملك والملكة كاميلا من إكمال محطة الثانية من جولتهم، والتي كانت في ألمانيا.

وتحمل كينيا الواقعة في شرق أفريقيا، مكانة فريدة في التاريخ الملكي إذ كانت الأميرة إليزابيث في زيارة رسمية هناك مع الأمير فيليب عندما علمت بوفاة والدها في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير عام 1952، ومن ثم اعتلت العرش.

وكان الزوجان الملكيان قد ذهبا إلى نيروبي قبل ذلك بأقل من أسبوع لبدء جولة عالمية بالنيابة عن الملك المريض.

وبالرغم من أن كينيا ليست إحدى الدول الـ15 التي تعترف بملك بريطانيا رأسا للدولة، لكنها عضو مؤثر. وقال مصدر إن دعم الصلات بين "مجموعة الدول" التي دعمتها والدته الراحلة سيكون أحد الاهتمامات الرئيسية في عهد الملك تشارلز.