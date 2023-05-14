 زيلينسكي يتوجه إلى باريس بعد زيارته ألمانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي يتوجه إلى باريس بعد زيارته ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 11:10 م
يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ألمانيا إلى باريس مساء اليوم الأحد، حسبما ذكر قصر الإليزيه، مؤكدا رحلة لم تُعلن من قبل إلى فرنسا.

وقال المكتب الرئاسي إن الزعيم الأوكراني سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مأدبة عشاء، دون تحديد موعد معين للقاء.

كانت أحدث رحلة لزيلينسكي خارج البلاد قد قادته إلى روما، وبرلين ومدينة آخن غربي ألمانيا، والتي تبعد أقل من 400 كيلومتر عن شمال شرق باريس، للحصول على جائزة شارلمان القيمة.

ووفقا لقصر الإليزيه، ستركز المباحثات بين ماكرون وزيلينسكي، على الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، من أجل الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية. كما من المحتمل أن يتم بحث التصور بعيد المدى لعودة السلام إلى أوروبا.

وستكون هذه هي الزيارة الثانية للزعيم الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية العام الماضي، بعد اجتماعه بماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الفرنسية في فبراير الماضي .

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