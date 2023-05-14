 مديرية الشباب بكفر الشيخ: نهدف لتمكين أبناء قرى حياة كريمة من الخدمات الرياضية - بوابة الشروق
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مديرية الشباب بكفر الشيخ: نهدف لتمكين أبناء قرى حياة كريمة من الخدمات الرياضية

محمد نصار
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 11:15 م

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والتي تستمر بقرى حياة كريمة حتى 15 يوليو المقبل بمشاركة النشء والشباب.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويأتي ذلك من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية، وذلك بمركز شباب شنو.

ويقدم المشروع بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي، والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه"، وغيرها من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

وتقام فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.


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