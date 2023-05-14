الشيخ علي جمعة والفنان طارق النهري في عزاء محمود بكري

أقيم، منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري الذي رحل عن عالما منذ أيام بعد صراع كبير مع المرض، داخل مسجد عمرو مكرم بميدان التحرير.

وحرص على الحضور الشيخ علي جمعة، والإعلامي أحمد المسلماني، والفنان طارق النهري، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، وغيرهم.

ويتلقى العزاء شقيقه الإعلامي مصطفى بكري، بحضور العديد من الشخصيات العامة والسياسية.

وحضر الإعلامي محمود التهامي، محمود الخطيب، الفنان طارق دسوقي، عمرو الليثي، الفنان محمد منير، الشاعر هشام الجخ، اللذين حرصوا على تأدية واجب العزاء.

كان الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس النواب، تلقى العزاء في وفاة شقيقه محمود بكري، على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية «المعنا» في قنا، بعد أن رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي والبرلماني محمود بكري يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد رحلة مرض استمرت قرابة 70 يومًا.