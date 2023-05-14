رئيس وزراء بولندا: زيلينسكي أبرز زعيم في القرن الحادي والعشرين

أشاد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بوصفه مدافعا عن القيم الأوروبية.

وقال مورافيتسكي اليوم الأحد، خلال كلمة تكريم زيلينسكي بمنحه جائزة شارلمان الدولية المرموقة هو والشعب الأوكراني، في مدينة أخن بغرب ألمانيا، إن زيلينسكي "زعيم أوروبي عظيم وبطل وأبرز زعيم على الساحة الدولية في القرن الحادي والعشرين".

وذكر مورافيتسكي أن "الرئيس زيلينسكي نموذج لكل سياسي". واعتبر أن "الهجمات البربرية" التي تشنها روسيا هي النقيض لأوروبا الحرة التي تدافع عنها أوكرانيا.

وفي كلمته، نقل مورافيتسكي عن وزير الخارجية الفرنسي الأسبق ورائد الوحدة الأوروبية روبرت شومان، قوله إن أوروبا المتحدة يجب، من حيث المبدأ، أن تكون مفتوحة أمام كل دولة أوروبية ديمقراطية. ويمثل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أحد أهم أهداف زيلينسكي.