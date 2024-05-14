رئيس الوزراء العراقي: استهداف مقرات الأونروا جزء من حرب الإبادة بحق الفلسطينيين

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده تقديم كل الدعم والاسناد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشاد السوداني ، خلال استقباله اليوم المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني والوفد المرافق له ، بـ "المواقف الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تجاه ما يحصل من عدوان آثم ضدّ الشعب الفلسطيني".

وذكر أن "الجهود الكبيرة التي تقدمها الوكالة هي جهود إنسانية تقدرها الشعوب قبل الحكومات وأن استهداف مقرات الأونروا في غزّة هو جزء من حرب الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين".

وقال السوداني "إن العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح بسبب تعنت الاحتلال وإصراره على قتل المزيد من المدنيين كما نقدم التعازي لمن ذهبوا ضحية القصف العدواني من عمال الإغاثة العاملين بالوكالة".

وجدد السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه الحق الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "معاناة الفلسطينيين ستتضاعف مع استهداف رفح حيث لم يعد لهم مكان آمن يلجأون له".

بدوره ، أعرب لازاريني عن تقديره لقرار الحكومة العراقية مواصلة تقديم المساعدة للأونروا ، مستعرضا "الاعتداءات التي تتعرض لها الأونروا واستهداف مقراتها، ومواجهة العديد من موظفيها في فلسطين للاعتقال والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال، بهدف قطع هذا المنفذ المهم للمساعدة الإنسانية".

وحسب بيان للحكومة العراقية ، جرى خلال اللقاء "استعراض جهود الوكالة في إغاثة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت القصف الوحشيّ لقوات الاحتلال، واستمرار تقديم العون رغم الاعتداءات التي طالت مقرّات الوكالة، واستشهاد عدد كبير من العاملين فيها.