رئيس جامعة طنطا: يجب تحديد عدد الطلاب بالكليات بما يواكب احتياجات سوق العمل

أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكلية التجارة.

وكان في استقباله الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية العمل على تحديد عدد الطلاب بالكليات الإنسانية والنظرية، بما يواكب احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك أولوية لتطوير قدرات ومواصفات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي توافقا مع توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن استراتيجية الجامعة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة.

شملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة مدرج 1 بالكلية، ولقاء مع الطلاب استمع خلاله إلى استفساراتهم، وحثهم على العمل والجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مؤكدا أهمية التفرد في التخصص والمهارات لتحقيق جودة الخريجين، موجها أساتذة الكلية بتقديم كل أشكال الدعم والتيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات.