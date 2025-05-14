تجديد تعيين محمد الجمال رئيسا للإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة عين شمس

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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتجديد تعيين محمد عبد الرحمن محمد على الجمال رئيساً للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة بالمستوى الوظيفي العالية بجامعة عين شمس، اعتباراً من ٢٠٢٥/٣/٤، ولمدة عام.

شغل الجمال رئيس لجنة الأمانة الفنية للجان الدائمة لاختيار عمداء الكليات ومعاهد جامعة عين شمس وترأس لجنة الأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة مدير عام وترأس أيضًا لجنة الأمانة الفنية للجان الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بالمستشفى التخصصي.

كما شغل الجمال رئيس لجنة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئيس مجلس الوزراء وعضو باللجنة الدائمة للتعبئة والإحصار وعضو بلجنة إعداد وتجهيز الملف الخاص بجامعة عين شمس الأهلية 2022 ومشرفًا على دار الضيافة جامعة عين شمس، ومنسق مع الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للقواية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية، وعضو بلجنة لإدارة العملية الانتخابية لاختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس غدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.

حصل على شكر وتقدير الموظف المثالي 2014-2015، علاوة على مشاركته الفعالة في منتدى شباب العالم الأول بشرم الشيخ.